Крыша стадиона обрушилась на трибуны

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Крыша стадиона нидерландского клуба «АЗ Алкмар» обрушилась на центральные трибуны, передает ТАСС.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, инцидент произошел 10 августа. Отмечается, что при обрушении никто не пострадал.

15 августа «АЗ» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против украинского «Мариуполя». Остается неизвестно, где команды проведут встречу.

Арена была открыта в 2006 году. В 2016-м на крыше установили солнечные панели.

Ранее сообщалось, что участники чемпионата мира пострадали от обрушения крыши в Кванджу.