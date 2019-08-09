Российский пловец выиграл второе золото Кубка мира за два дня

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Заслуженный мастер спорта России, многократный призер чемпионатов мира и Европы пловец Владимир Морозов второй раз за два дня стал обладателем золотой медали на Кубке мира.

Россиянин пришел первым, проплыв дистанцию в 50 м на спине за 24,43 секунды. Тем самым он повторил рекорд соревнований, установленный им же годом ранее. Вместе с ним на пьедестал поднялись американец Майкл Эндрю (24,85) и китаец Сюй Цзяюй (25,25).

Предыдущую викторию Морозов одержал 8 августа на дистанции 50 м вольным стилем.

Турнир проходит в китайском Цзинане и закончится 10 августа.

Ранее сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион американец Райан Лохте стал чемпионом США по плаванию на дистанции 200 м комплексом, до этого отбыв 14-месячную дисквалификацию за допинг.