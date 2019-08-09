Олимпийский чемпион отстранен на год из-за сексуальных домогательств

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Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане шорт-трекист Лим Хе Джун был отстранен на год из-за сексуальных домогательств, передает портал Sport1.

По информации издания, Ассоциация спорта Южной Кореи дисквалифицировала атлета из-за инцидента, случившегося в предыдущем июне. Тогда он снял штаны с одного из товарищей по команде на глазах других спортсменов. Стоит отметить, что еще двое призеров ОИ были исключены на два месяца из-за употребления алкоголя.

За свою карьеру Лим Хе Джун завоевывал не только медали Олимпиады. Так, он трижды приходил первым на чемпионате мира 2019 года по шорт-треку в болгарской Софии.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола.