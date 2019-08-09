МОК продолжит дискуссию с организационным комитетом ОИ-2020 в Токио по Курилам

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Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит дискуссию с организационным комитетом Олимпийских игр 2020 года в Токио по теме Курильских островов, передает РИА «Новости».

Причиной тому является карта маршрута олимпийского огня, выложенная Олимпийским комитетом Японии на своем сайте. На ней российские острова Хабомаи, Кунашира, Итурупа и Шикотана были представлены как часть японского государства.

«Мы отсылаем вас к заявлению (оргкомитета) Токио 2020, в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района, - говорится в сообщении МОК. - МОК продолжит дискуссию с оргкомитетом (Олимпиады-2020) по этой теме», — заявили агенству в МОКе.

Незадолго до этого общественный деятель Алексей Пушков назвал этот инцидент «заходом за красную линию» для японцев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изображение четырех российских островов Южных Курил в составе Японии на официальном сайте Игр-2020 в Токио.