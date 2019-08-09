Южные Курилы появились на карте Японии на сайте Олимпиады — 2020

Четыре острова Южных Курил вошли в состав Японии на карте, которая была опубликована на официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020.

В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Таким образом, если на сайте Игр нажать на один из этих островов, то будет открыт маршрут олимпийского огня на японском острове.

Стоит отметить, что Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года.

Также власти страны заявили протест по поводу посещения российских Курильских островов официальными лицами Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 10 млн билетов планируют продать на Игры в Токио.