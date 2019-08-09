Шюррле поделился эмоциями от своей голевой передачи
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Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился эмоциями после матча в Лиге Европы, передает «Чемпионат.com».
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна» немецкий футболист не смог забить пенальти, однако отдал голевую передачу.
«Отличная победа. И я счастлив отдать первый голевой пас за красно-белых. Увидимся в воскресенье», — написал Шюррле в инстаграме.
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