Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.

8 августа «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» со счетом 3:2 в матче третьего квалификационного тура Лиги Европы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы хотим прогрессировать. Ребята это понимают. Так что в матче Чемпионата /России появится два новых игрока. Нужно адаптировать новичков. Мы строим новый коллектив, потом будет работать над игрой. Сдвиги есть, но работу нужно продолжать», — рассказал Кононов.

Ранее сообщалось, что новичок «Спартака» Гус Тиль рассчитывает дебютировать в матче с грозненским «Ахматом».