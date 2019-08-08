Агент Чалова объяснил интерес европейских клубов к его клиенту

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле дал комментарий по поводу переговоров между российским клубом и командой Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас», передает «Чемпионат.com».

По словам представителя футболиста, ЦСКА не хочет расставаться со своим форвардом.

«Федор — яркий игрок. Интерес к нему оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста. Это понятно. Все-таки Федор — самый важный игрок для них. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», — заявил Эмиле.

Сообщалось, что «Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову. Однако «армейцы» отказали.

Ранее сообщалось, что Чалов стал одним из самых проверяемых на допинг футболистов России.