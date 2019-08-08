Джошуа объяснил причину поражения Руису

Британский боксер Энтони Джошуа объяснил причину поражения в бою с мексиканцем Энди Руисом, передает Metro.

По словам экс-чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), он не был полностью сосредоточен перед боем 1 июня, в котором и проиграл все свои титулы Руису.

«Цель моего боя была понять, смогу ли я сразиться с Уайлдером. Что он будет делать дальше? Победа над Руисом не так много значила для меня. Я готовился к реваншу. Во втором раунде я слышал свист. Это сбило», — рассказал Джошуа.

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