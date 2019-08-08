Чалов стал одним из самых проверяемых на допинг футболистов России

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов Нападающий ЦСКА Федор Чалов
Нападающий ЦСКА Федор Чалов
РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов трижды сдавал тесты на допинг сотрудникам Российского антидопингового агентства, передает ТАСС.

Как сообщается в материалах организации, три раза проходил тестирование защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов.

В 2018 году форвард красно-синих проверялся на допинг четыре раза, а Семенов — шесть.

Чалов является воспитанником армейского клуба. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что лондонский «Кристал Пэлас» не будет улучшать предложение по трансферу Чалова.