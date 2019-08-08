Чалов стал одним из самых проверяемых на допинг футболистов России

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов трижды сдавал тесты на допинг сотрудникам Российского антидопингового агентства, передает ТАСС.

Как сообщается в материалах организации, три раза проходил тестирование защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов.

В 2018 году форвард красно-синих проверялся на допинг четыре раза, а Семенов — шесть.

Чалов является воспитанником армейского клуба. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что лондонский «Кристал Пэлас» не будет улучшать предложение по трансферу Чалова.