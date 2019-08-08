«Славия» отказалась продавать «Спартаку» двух футболистов
Пражская «Славия» отказала московскому «Спартаку» в трансфере полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик в твиттере.
«Руководство российского клуба посетило Чехию. При всем уважении к этому знаменитому футбольному клубу, «Славия» отказалась даже начинать переговоры по переходу футболистов. Ни один из них сейчас не будет продан», — написал Тврдик.
После четырех туров чемпионата России «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице. В активе столичной команды пять очков.
Ранее сообщалось, что интересовавший московский ЦСКА и «Спартак» форвард перешел в «Рединг».
Nejvyssi vedeni ruskeho klubu navstivilo v minulych dnech Ceskou republiku. I pri veskerem fotbalem respektu k vyznamu tohoto slavneho klubu Slavia odmitla vubec zahajit i zdvorilostni jednani o obou transferech. Ani jeden nyni neni na prodej.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 7 августа 2019 г.