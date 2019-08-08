«Славия» отказалась продавать «Спартаку» двух футболистов

Пражская «Славия» отказала московскому «Спартаку» в трансфере полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик в твиттере.

«Руководство российского клуба посетило Чехию. При всем уважении к этому знаменитому футбольному клубу, «Славия» отказалась даже начинать переговоры по переходу футболистов. Ни один из них сейчас не будет продан», — написал Тврдик.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице. В активе столичной команды пять очков.

Ранее сообщалось, что интересовавший московский ЦСКА и «Спартак» форвард перешел в «Рединг».