«Славия» отказалась продавать «Спартаку» двух футболистов

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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
РИА Новости

Пражская «Славия» отказала московскому «Спартаку» в трансфере полузащитников Алекса Карла и Томаша Соучека, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал председатель совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик в твиттере.

«Руководство российского клуба посетило Чехию. При всем уважении к этому знаменитому футбольному клубу, «Славия» отказалась даже начинать переговоры по переходу футболистов. Ни один из них сейчас не будет продан», — написал Тврдик.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице. В активе столичной команды пять очков.

Ранее сообщалось, что интересовавший московский ЦСКА и «Спартак» форвард перешел в «Рединг».