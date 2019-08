Игрок «Эвертона» отказался переходить в ЦСКА из-за скандала с Малкомом

Футболист ливерпульского «Эвертона» Янник Боласье отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

Как отметил футболист в твиттере, ему не понравилось отношение российских фанатов к новичку петербургского «Зенита» Малкома.

Британское издание The Sun сообщило, что фанаты «Зенита» вывесили «саркастический баннер», в котором поблагодарили руководство клуба за «верность традициям». По мнению газеты, таким образом болельщики петербургского клуба выразили недовольство появлением темнокожих футболистов составе команды.

Боласье выступает за бельгийский «Андерлехт» с января 2019 года. В прошлом сезоне 30-летний игрок принял участие в 16 матчах первенства страны, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона».

Nah g not on that Malcom treatment