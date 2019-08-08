Дзюба поблагодарил фанатов за выбор лучшего игрока в июле

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков, которые выбрали его лучшим игроком команды по итогам первого месяца сезона-2019/20, передает Sport24.

В июле форвард провел четыре матча, забив два мяча — «Тамбову» (2:1) и «Оренбургу» (2:0), а также отдав две голевых передачи в играх с «Сочи» (2:0) и «Оренбургом».

«Спасибо за выбор», — написал игрок в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим игроком «Зенита» в минувшем месяце.