Серена Уильямс сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Торонто
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Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Торонто, Канада.
В матче второго круга американская спортсменка победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу американки.
За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с российский теннисисткой Екатериной Александровой, которая победила китаянку Чжан Шуай — 6:4, 6:3.
Ранее Светлана Кузнецова пробилась в 1/8 финала турнира в Торонто.