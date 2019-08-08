Серена Уильямс сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в Торонто, Канада.

В матче второго круга американская спортсменка победила представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3 в пользу американки.

За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с российский теннисисткой Екатериной Александровой, которая победила китаянку Чжан Шуай — 6:4, 6:3.

Ранее Светлана Кузнецова пробилась в 1/8 финала турнира в Торонто.