Хавбек «Краснодара» высказался о шансах команды пройти «Порту»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон высказался о шансах команды пройти португальский «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Первый матч завершился поражением «Краснодара» со счетом 0:1. Ответная игра состоится в Португалии 13 августа.

«Мы вышли на игру уверенными в своих силах. Знаем, что «Порту» - сильная команда, мы постараемся показать свою лучшую игру, у нас есть все шансы пройти дальше. Поддержка болельщиков была очень сильной, она нам очень нужна.

Судейство? Мы выходим на поле, чтобы делать свою работу, в чемпионате России тоже случаются спорные моменты», — заявил Вандерсон.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» не смог сыграть против «Порту» из-за травмы.