Наставник «Краснодара» оценил игру команды в матче с «Порту»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением об игре команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского «Порту», передает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба. Единственный мяч этой встречи был забит после стандарта.

«На наш взгляд, матч был равным — «Порту» свой стандарт использовал, а мы нет. В этом была большая разница, но концовка второго тайма полностью была за нами. Мы были намного ближе к забитому мячу, чем «Порту». В начале была некая нервозность, но второй тайм, на наш взгляд, был более качественным», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Порту» в третьем квалификационном раунде.