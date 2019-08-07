Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном», сообщает ТАСС.

По мнению наставника, команды в борьбе за попадание в следующий раунд турнира равны.

«Я считаю, что чемпионат Швейцарии прогрессирует. Мы можем это видеть по тем успехам сборной и клубов в Лиге чемпионов. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку. Так что мы считаем, что наши команды равны. У нас одна цель. Мы выйдем на поле, даже на искусственное, не обпращзая ни на что внимания», — заявил Кононов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может перейти в итальянскую «Верону».