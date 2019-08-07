Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами

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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов Главный тренер «Спартака» Олег Кононов
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов
РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном», сообщает ТАСС.

По мнению наставника, команды в борьбе за попадание в следующий раунд турнира равны.

«Я считаю, что чемпионат Швейцарии прогрессирует. Мы можем это видеть по тем успехам сборной и клубов в Лиге чемпионов. «Тун» проводит матчи в высоком темпе, у команды очень быстрый переход от обороны в атаку. Так что мы считаем, что наши команды равны. У нас одна цель. Мы выйдем на поле, даже на искусственное, не обпращзая ни на что внимания», — заявил Кононов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может перейти в итальянскую «Верону».