Определилась соперница Кузнецовой во втором круге турнира в Торонто

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Торонто, Канада.

В матче первого круга хорватская спортсменка с трудом вырвала победу у представительницы США Мэдисон Киз.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу хорватки.

Во втором круге Векич сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов проиграл на старте турнира в Монреале в парном разряде.