Определилась соперница Кузнецовой во втором круге турнира в Торонто
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Хорватская теннисистка Донна Векич вышла во второй круг турнира в Торонто, Канада.
В матче первого круга хорватская спортсменка с трудом вырвала победу у представительницы США Мэдисон Киз.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу хорватки.
Во втором круге Векич сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов проиграл на старте турнира в Монреале в парном разряде.