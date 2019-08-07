Система видеопомощи арбитрам будет использована на двух матчах пятого тура РПЛ

Система видеоассистента рефери (VAR) будет работать на двух матчах пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Система будет задействована на играх между «Краснодаром» и казанским «Рубином», а также во встрече «Ростова» и самарских «Крыльев Советов».

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет в Краснодаре 10 августа. «Ростов» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» 12 августа.

Впервые система работала на матче второго тура чемпионата России между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1), а впервые задействована в матче третьего тура между столичными ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). Тогда единственный мяч был забит с пенальти, который был назначен с помощью VAR.

Ранее сообщалось, что судья в Боливии назначил пенальти с помощью системы VAR, которой нет в чемпионате.