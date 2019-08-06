Второй подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат был задержан

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Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча... Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Сотрудники ОМОНа дежурят во время церемонии вручения кубка чемпионов России после окончания матча...
Михаил Киреев/РИА «Новости»

Еще один подозреваемый в нанесении тяжелых травм сотруднику специального полицейского подразделения был задержан, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между фанатами петербургского «Зенита» и «Краснодара» с ОМОНом 3 августа.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, было проведено расследование, в результате которого и был задержан второй подозреваемый. В его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Источник утверждает, что от удара подозреваемого сотрудник ОМОНа получил сотрясение мозга и перелом костей черепа. Сторона обвинения намерена ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Ранее сообщалось, что следственный комитет задержал нарушителя порядка матча «Зенит» — «Краснодар».