Второй подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат был задержан

Еще один подозреваемый в нанесении тяжелых травм сотруднику специального полицейского подразделения был задержан, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в перерыве матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между фанатами петербургского «Зенита» и «Краснодара» с ОМОНом 3 августа.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, было проведено расследование, в результате которого и был задержан второй подозреваемый. В его отношении уже возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Источник утверждает, что от удара подозреваемого сотрудник ОМОНа получил сотрясение мозга и перелом костей черепа. Сторона обвинения намерена ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Ранее сообщалось, что следственный комитет задержал нарушителя порядка матча «Зенит» — «Краснодар».