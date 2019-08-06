Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу

Семье погибшей во время шторма в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой будет оказана необходимая помощь, сообщают РИА «Новости».

Как утверждает представитель властей Кабардино-Балкарии, у спортсменки остался маленький сын.

Помимо Жагуповой во время шторма также погибла и Элина Гисмеева. Сообщалось, что одна из девушек прыгнула с пирса в шторм, а вторая отправилась ее спасать.

Неизвестно, когда тело погибшей чемпионки будет доставлено в родное село Шалушка Чегемского района, где ее похоронят.

Ранее тренер по кикбоксингу рассказал подробности гибели россиянок.