Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Семье погибшей во время шторма в Севастополе чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой будет оказана необходимая помощь, сообщают РИА «Новости».
Как утверждает представитель властей Кабардино-Балкарии, у спортсменки остался маленький сын.
Помимо Жагуповой во время шторма также погибла и Элина Гисмеева. Сообщалось, что одна из девушек прыгнула с пирса в шторм, а вторая отправилась ее спасать.
Неизвестно, когда тело погибшей чемпионки будет доставлено в родное село Шалушка Чегемского района, где ее похоронят.
Ранее тренер по кикбоксингу рассказал подробности гибели россиянок.