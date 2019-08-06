Черчесов рассказал о перспективах Чалова в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в национальной команде нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Специалист отметил, что на данный момент место в основе капитана Артема Дзюбы не подвергается сомнению, передает «Чемпионат.com».

«Что касается возможного попадания Чалова в стартовый состав сборной, на сегодняшний день на месте Чалова у нас играет играет Дзюба. Артем — капитан и лидер команды, и от этого надо отталкиваться.

Мы не говорим, что недовольны тем или иным футболистом, просто кто-то приносит больше пользы команде и сильнее выглядит», — отметил Черчесов в программе «Футбол России».

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