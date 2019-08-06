Черчесов сравнил Дзюбу и новичка «Зенита» Малкома

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы сохранить место в основе клуба после трансфера бразильца Малкома.

Специалист уверен, что в этой ситуации все в руках россиянина, сообщает «Чемпионат.com».

«Все зависит от Дзюбы. Мы знаем, что он дарить ничего и никому не собирается, и это нас радует. Другое дело, что с Азмуном они уже роли поделили, оба себя комфортно чувствуют, Артем отдает передачи и забивает. Так что здесь проблем нет. А у Малкома совершенно другая позиция, он игрок фланга.

Надеюсь, вопрос с контрактом тоже решится и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, кто-то хочет больше-меньше и так далее. Другое дело, он своей игрой и отношением заслужил того, чтобы все было вовремя сделано», — заявил Черчесов в программе «Футбол России».

Ранее игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот.