Международный паралимпийский комитет наказал российскую лыжницу за допинг
Российская лыжница Надежда Федорова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК). Россиянка в октябре 2018 года сдала положительный допинг-тест на метаболит оксандролона.
Отмечается, что дисквалификация спортсменки отсчитывается с 8 июля 2019 года. Все ее результаты с 26 октября 2018 года аннулированы.
На Паралимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Федорова выступила на шести соревнованиях по сидячему биатлону и лыжным гонкам.
Ранее сообщалось, что допинг-проба американского спортсмена указала на беременность.