Международный паралимпийский комитет наказал российскую лыжницу за допинг

Российская лыжница Надежда Федорова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК). Россиянка в октябре 2018 года сдала положительный допинг-тест на метаболит оксандролона.

Отмечается, что дисквалификация спортсменки отсчитывается с 8 июля 2019 года. Все ее результаты с 26 октября 2018 года аннулированы.

На Паралимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Федорова выступила на шести соревнованиях по сидячему биатлону и лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что допинг-проба американского спортсмена указала на беременность.