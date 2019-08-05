Следственный комитет задержал нарушителя порядка матча «Зенит» — «Краснодар»

Следственный комитет России задержал болельщика, нарушавшего порядок на матче четвертого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром», передает официальный сайт государственного органа.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1994 года рождения.», — говорится в заявлении.

По данным следствия, подозреваемый, действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.», — написано в пресс-релизе.

Также в опубликованном документе сказано, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что это не единственный случай конфликта правоохранительных органов и болельщиков в российском футболе в последнее время. Так, во время встречи между «Спартаком» и «Ростовым» сотрудники ОМОНа силой арестовали нарушавших порядок проведения матча фанатов красно-белых.

Ранее сообщалось, что возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.