Баскетболист Мозгов рассказал об отношении к критике

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о том, как относится к критике болельщиков, передает газета «Известия».

Мозгов вернулся из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) этим летом и подписал контракт с подмосковными «Химками» до 2020 года.

«Сегодня ты на вершине, завтра тебя хейтят — это современный спорт. Я спокойно к этому отношусь и делю болельщиков на две категории: настоящие фанаты и «фанаты» в кавычках. Первые поддерживают свой любимый клуб, любимого игрока в самые сложные и тяжелые моменты. Таких людей единицы. Вторая категория — у тебя все хорошо, мы за тебя болеем, все плохо — мы не с тобой», — заявил баскетболист.

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