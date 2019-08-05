Хоккеист Гусев рассказал о занятиях с репетитором по английскому

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев рассказал о том, как готовится к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает официальный сайт Лиги.

Кроме тренировок форвард также занимается с репетитором по английскому.

«Надо попасть в англоязычную среду. За несколько недель в «Вегасе» я понял, что умею схватывать на лету. Тебе один раз сказали, и на второй раз ты уже запомнил. Конечно, я каждый день, кроме воскресенья, занимаюсь с репетитором. Понимаю, о чем мы говорим. Но все равно знаю, что проще учить язык через общение в команде», — заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин прилетел в Китай в качестве посла НХЛ.