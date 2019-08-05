В МОК высказались о ситуации вокруг Малкома

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев поделился мнением о ситуации, которая сложилась в петербургском «Зенита» вокруг новичка Малкома, передает РИА «Новости».

Иностранные СМИ обвинили болельщиков петербургского клуба в расизме по отношению к темнокожему форварду.

«Вся пресса устроена таким образом, чтобы идти по волнам политических амбиций. Все эти выступления иностранных СМИ ничего не значат, потому что они необоснованные и ни о чем не говорят вообще. У нас в ВУЗах достаточно студентов с различным цветом кожи, и нет вообще никаких дискриминационных вещей. Это просто бульварная хроника, которая ничего не значит и не имеет под собой никакой почвы. За этим ничего не стоит абсолютно», — заявил Тарпищев.

Ранее «Зенит» ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме.