Российская футболистка скончалась в возрасте 21 года

Анастасия Березина, полузащитник «Чертаново» и молодежной сборной России, умерла от остановки сердца, сообщает Sport24.

Информацию подтвердила публикация, выложенная на официальной странице московского клуба в социальной сети Instagram.

«В нашей семье — огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни Настя отдала нашему клубу, она 11 лет отыграла в «Чертаново», пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды и каждый день она делала все возможное, чтобы наш клуб становился сильнее и побеждал», -— говорится в заявлении.

«Настя неоднократно выигрывала Чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России», — написано дальше в публикации.

«Женский футбольный клуб «Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Насте был всего 21 год. Светлая память», — сказано в заключении пресс-релиза.

Березина является уроженкой Москвы, ее становление как спортсменки проходило именно в московском «Чертаново». В составе национальной команды она 15 раз выходила на поле и забила восемь голов, четыре из которых в отборочном этапе к чемпионату Европы для игроков младше 19 лет.

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