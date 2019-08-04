Оргкомитет Игр в Токио рассказал о способах защиты от летней жары

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года рассказал, как будет осуществляться защита от жары, передает ТАСС.

Это является важным моментом для проведения летней Олимипиады, потому что температура в это время в Токио может подниматься выше 30 градусов.

«Мы намерены устанавливать навесы, а также большие вентиляторы рядом с зонами досмотра перед входами на спортивные объекты. Также вентиляторы мы хотим разместить через определенные промежутки и непосредственно на открытых аренах», — рассказали в оргкомитете.

Также на момент проведения соревнований в Токио будут организованы специальные медицинские группы быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что россиянке разрешат выступать за Узбекистан на ОИ при выполнении ряда условий.