Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между фанатами «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.

Как сообщает «Чемпионат.com», инцидент произошел после матча четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Стоит отметить, что две недели назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2), что вызвало большой общественный резонанс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» примет казанский «Рубин».

Ранее Малком дебютировал за «Зенит» в матче с «Краснодаром».