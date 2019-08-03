Дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» и завоевала Суперкубок Германии
Мюнхенская «Бавария» проиграла дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новый сезон Бундеслиги стартует 16 августа матчем «Бавария» — «Герта». «Боруссия» на следующий день примет «Аугсбург».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции.
Футбол. Суперкубок Германии
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:0
Голы: 1:0 — Алькасер, 48; 2:0 — Санчо, 69.