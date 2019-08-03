Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
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Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Мяч в свои ворота забил защитник хозяев Дуглас Сантос. В дополнительное время отличился нападающий Артем Дзюба
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» примет казанский «Рубин».
Ранее сообщалось, что «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1
Голы: 0:1 — Сантос, 80; 1:1 — Дзюба, 90+1.