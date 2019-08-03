Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. Мяч в свои ворота забил защитник хозяев Дуглас Сантос. В дополнительное время отличился нападающий Артем Дзюба

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» примет казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:1

Голы: 0:1 — Сантос, 80; 1:1 — Дзюба, 90+1.