Объявлен лучший футболист матча «Спартак» — «Динамо»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком матча четвертого тура чемпионата России против столичного «Динамо», сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голкипер красно-белых отразил шесть ударов по своим воротам.
Встреча, прошедшая на домашней арене «Спартака», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что полузащитник Андре Шюррле дебютировал за «Спартак».