Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»

Московский «Локомотив» вырвал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев мяч забил Александр Соболев. У гостей отличились Федор Смолов и Гжегож Крыховяк.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее московские клубы «Спартак» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 1:2

Голы: 0:1 — Смолов, 15; 1:1 — Соболев, 88; 1:2 — Крыховяк, 90+4.