«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок Франции
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции.
Встреча, прошедшая в китайском Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. У «Ренна» мяч забил Адриен Эну.
Чемпионат Франции стартует 9 августа матчем «Монако» — «Лион». Действующим чемпионом Лиги 1 является парижский клуб.
Ранее Мбаппе принес извинения фанатам «ПСЖ» перед Суперкубком Франции.
Футбол. Суперкубок Франции
«Пари Сен-Жермен» (Париж) — «Ренн» (Ренн) — 2:1
Голы: 0:1 — Эну, 13; 1:1 — Мбаппе, 57; 2:1 — Ди Мария, 73.