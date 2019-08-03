Медведев отрезал кусок галстука во время подписания Малкома

На официальном канале петербургского «Зенита» в ютубе появилось видео первых минут новичка Малкома в составе сине-бело-голубых, сообщает Sport24.

Помимо самого 22-летнего бразильца на церемонии подписания контракта присутствовали генеральный директор клуба Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак.

После подписания игроком соглашения, Медведев отрезал кусок галстука ножницами. Отрезанную часть он оставил себе, а ту, что осталась на нем, передал игроку.

«Мой кусок — свидетельство контракта для меня, а этот — для тебя», — сказал Медведев.

Малком уже провел тренировку вместе с игроками «Зенита». В раздевалке его поприветствовал Артем Дзюба на испанском языке.

Перед началом разминки бразилец пробежал через традиционный тоннель для новичков команды.

Ранее Малком обратился к болельщикам «Зенита».