Нурмагомедов подпишет новый контракт с менеджером

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет новый контракт с менеджерской компанией Dominance MMA, сообщает ТАСС.

По слова представителя российского бойца смешанного стиля (MMA) Ризвана Магомедова, договор будет рассчитан еще на пять лет.

«Да, Хабиб подпишет контракт еще на пять лет», — сказал он.

С руководителем компании — менеджером Али Абдель-Азизом — Нурмагомедов работает с 2014 года.

Ближайший поединок россиянина пройдет 7 сентября а Абу-Даби. Так, чемпион промоушена встретится с американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что сыновей Трампа покажут на воскресных боях UFC.