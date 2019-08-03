Кириленко рассказал о возможном проведении ЧМ-2022 по баскетболу в России

Чемпионат мира 2022 года среди женщин может пройти в Екатеринбурге, передает ТАСС.

«У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — заявил агенству президент Федерации баскетбола России (ФБР) Андрей Кириленко.

Подача заявки в Международную федерацию баскетбола на проведение мероприятия была одобрена ФБР в пятницу.

Стоит отметить, что мировое первенство среди женщин проводится раз в четыре года. Последний раз он проходил в Испании в 2018 году, в финальном матче национальная команда США оказалась сильнее сборной Австралии со счетом 73:56.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России в матчах Кубка мира.