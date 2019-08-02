Дибала отказывается переходить в «МЮ»

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Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала
Один из лидеров «Ювентуса» Пауло Дибала
Reuters

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала отказал английскому «Манчестер Юнайтед» трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известно, что из-за такого решения игрока «бьянконери» у манкунианцев появилась проблема с продажей нападающего клуба Ромелу Лукаку, который должен был стать игроком итальянского клуба.

Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а «Ювентус» даже успел обговорить условия личного контракта с игроком «МЮ».

Однако, уже после первого раунда переговоров «Манчестер Юнайтед» с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.

Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.

В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед».