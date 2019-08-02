Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), встречу между победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» и обладатель трофея Лиги Европы лондонским «Челси» обслужит главный арбитр Стефани Фраппар. Ассистировать ей будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Матч между английскими командами пройдет 14 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что арбитр матча Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.