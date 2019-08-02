Появилось новое видео столкновения фанатов «Спартака» с ОМОНом

Новое видео столкновения сотрудников ОМОНа с болельщиками московского «Спартака» на стадионе в Ростове-на-Дону появилось в Сети, передает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел после матча второго тура между «Ростовом» и красно-белыми (2:2). Сотрудники арены около 20 минут продержали фанатов московского клуба в подтрибунном помещении. Когда возмущение болельщиков «Спартака» начало возрастать, сотрудники ОМОНа начали разгонять толпу.

На новом видео, которое опубликовано в телеграм-канале BAZA, видно, как омоновцы ворвались в толпу людей.

После матча «Спартак» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку происшествия.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об инциденте после матча «Ростов» — «Спартак».