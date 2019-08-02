Защитник «Зенита» рассказал об ожиданиях от матча с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, чего ждет от матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «Матч ТВ».

Он также поддержал систему видеопомощи арбитру — VAR.

«У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате «Зенит» выиграл. Тем не менее готовимся очень серьезно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесет хороший результат.

Мое мнение — VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно», — заявил Иванович.

Матч состоится 3 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 21.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» может уйти из клуба из-за Малкома.