Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя США Фрэнсиса Тиафо.

Встреча, которая длилась 1 час 22 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:5 в пользу Медведева.

За выход в полуфинал турнира российский теннисист сразится с хорватским спортсменом Марином Чиличем.

Ранее сообщалось, что Доменик Тим вышел в 1/2 финала домашнего турнира в Кицбюэле.