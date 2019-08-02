Игрок «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург

Футболист «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург, где в скором времени может подписать контракт с «Зенитом», сообщает «Спорт-Экспресс».

В сторис инстаграма игрок опубликовал видео с прогулки по Невскому проспекту.

СМИ сообщали, что «Зенит» и «Барселона» уже договорились о переходе Малкома. По информации, российский клуб готов заплатить за игрока €40 млн, а также €5 млн бонусов.

В прошедшем сезоне Малком сыграл в 24 матчах , забил четыре мяча и сделал две голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома.