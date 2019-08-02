Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

По итогам ответных матчей во втором квалификационном раунде отрыв сократился до двух баллов. Шестое место, которое сейчас занимает Россия, позволяет заявлять в еврокубки шесть команд — три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.

1 августа российский «Арсенал» в гостях проиграл азербайджанскому «Нефтчи» и завершил выступление в Лиге Европы. Португальская «Витория» дома одолела люксембургский «Женесс» — 4:0.

Ранее нападающий «Нефтчи» заявил о неожиданном результате в матче с «Арсеналом».