Экс-футболист сборной России высказался о смертной казни

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о смертной казни в интервью «Матч ТВ».

Он заявил, что в некоторых случаях смертная казнь оправдывает себя и даже полезна. Канчельскис рассказал об истории, которая произошла в 2003 году в Саудовской Аравии, где он играл за «Аль-Хиляль». Тогда футболист увидел, как казнили 18 филиппинцев.

«Казненные завезли в страну много наркотиков. Знали, что если поймают, казнят? Знали. Все равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного?» — заявил специалист.

Экс-игрок сборной России этим летом был отправлен в отставку с поста главного тренера узбекистанского «Навбахора».

Ранее сообщалось, что китайские хоккеисты избили соперников во время матча.