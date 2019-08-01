«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский «Арсенал» проиграл азербайджанскому «Нефтчи» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Игра проходила в Баку и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу «Нефтчи» принесли голы Рауфа Алиева, Дарио да Силвы и Мамаду Мбодж.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом туляки не смогли пробиться в следующий раунд, проиграв по сумме двух встреч 0:4.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — «Арсенал» (Тула, Россия) — 3:0

Голы: 1:0 — Алиев, 49; 2:0 — да Силва (пенальти), 89; 3:0 — Мбодж, 90+3