Овечкин прокомментировал разницу в зарплатах с Панариным

Форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу зарплаты нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, передает ТАСС.

Хоккеист заключил с клубом из Нью-Йорка контракт на семь лет, согласно которому его годовой оклад составит $11,64 млн. Овечкин же получает в «Вашингтоне» $9,5 млн. Его соглашение с клубом рассчитано на 13 лет.

«У меня нет злости на Артемия, что он меня обошел по зарплате. Я только рад за него. Он большой молодец, подписал выгодный контракт, обеспечил будущее», --заявил Овечкин.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина.