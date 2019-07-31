Чемпион мира поделился эмоциями от перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Андре Шюррле рассказал о своих эмоциях от перехода в российский клуб, передает «Чемпионат.com».

О переходе Шюррле было объявлено 31 июля. Игрок будет выступать за «Спартак» на правах аренды до конца сезона.

«Очень счастлив и рад оказаться в Москве. Спасибо «Спартаку» за теплый прием! Вперед, «Спартак»!» — написал футболист в своем инстаграме.

Шюррле является чемпионом мира в составе сборной Германии. Трофей он завоевал в 2014 году.

Ранее Шюррле продемонстрировал знание русского языка.